Ozan Tufan 'sabır' diyor!

Bu sezon koronavirüsü öncesi aldığı sonuçlarla hayal kırıklığı yaratan Fenerbahçe’nin belki de sahada ayakta kalan birkaç oyuncusundan biri olan Ozan Tufan, yaşadıkları sürecin zorluğundan bahsetti, insanlara umut dağıttı. Hem ülkemizin hem de tüm dünyanın hassas günlerden geçtiğine dikkat çeken Ozan, “Bu zor günleri elele verip atlatacağız” dedi. Kendilerine verilen program çerçevesinde evlerinde çalıştıklarını belirten tecrübeli oyuncu, “Ancak bu yeterli değil. Eğer maç oynayacaksak, bunu toplu olarak tesislerimizde yapmalıyız. Bu hassas aşamada önce sağlık diyoruz” ifadelerini kullandı.

‘İyileşmeleri dileğiyle’

Sözlerine, “Bilindiği gibi bir takım arkadaşımız ve bir sağlıkçımız bu virüs salgınından etkilendi” diyen Ozan, “Umarım en kısa zamanda sağlıklarına kavuşurlar. Normale dönmek biraz zaman alacak. Biz de herkes gibi busürenin geçmesini sabırla bekleyeceğiz. Ben sabrın sonunun selamet olduğuna inanıyorum” yorumunu yaptı.

Yusuf Dursun