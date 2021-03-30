Ozan, "Çok güzel bir Milli Takımımız var. Bu ailenin bir ferdi olmaktan gurur duyuyorum. Katkı sağladığım için de mutluyum. Şenol Güneş hocamla Bursaspor’da beraber çalıştık. O zaman da bana büyük katkıları oldu ve doğru yolu seçmeme sebep olan insanlardan biri. Kendimi rahat hissettirdiği için hem skora hem de takıma katkım oluyor. Kendimi iki yönlü oyuna da alıştırıyorum. Nerede görev verilirse, orada oynarım. Önemli olan Milli Takımımız’ın başarısı. Her futbolcunun olduğu gibi ise benim de hayalim yurt dışında kendimi gösterebilmek, orada ülkemi temsil edebilmek. Oynamak istediğim yer ise İngiltere Premier Ligi" açıklamasını yaptı.