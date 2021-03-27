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Ozan Tufan: Özel çalışmaların meyvesini yiyoruz

Milli takımımızın başarılı orta sahası Ozan Tufan, Norveç-Türkiye karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu. Ozan, "Ceza sahası dışından vuruşlar için tabii ki özel çalışmalarım oluyor. Bunun meyvelerini maçlarda yiyoruz. Bu golleri attığım için çok mutluyum. Ben zaten iki yönlü oynamayı seven bir futbolcu olduğum için, kendimi buna zorluyorum diyeyim." ifadelerini kullandı.

27 Mart 2021, Cumartesi 22:21 Son Güncelleme:
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Ozan Tufan: Özel çalışmaların meyvesini yiyoruz

Norveç'e 2 güzel gol atan Ozan Tufan'ın maçın ardından söylediği sözler şu şekilde:

"Ceza sahası dışından vuruşlar için tabii ki özel çalışmalarım oluyor. Bunun meyvelerini maçlarda yiyoruz. Bu golleri attığım için çok mutluyum. Ben zaten iki yönlü oynamayı seven bir futbolcu olduğum için, kendimi buna zorluyorum diyeyim. Sadece defansif oynadığımda, hücuma katkı vermediğimde oynadığım oyundan keyif almıyorum." 


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