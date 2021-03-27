Ozan Tufan: Özel çalışmaların meyvesini yiyoruz

Norveç'e 2 güzel gol atan Ozan Tufan'ın maçın ardından söylediği sözler şu şekilde:

"Ceza sahası dışından vuruşlar için tabii ki özel çalışmalarım oluyor. Bunun meyvelerini maçlarda yiyoruz. Bu golleri attığım için çok mutluyum. Ben zaten iki yönlü oynamayı seven bir futbolcu olduğum için, kendimi buna zorluyorum diyeyim. Sadece defansif oynadığımda, hücuma katkı vermediğimde oynadığım oyundan keyif almıyorum."







