Ozan Tufan: Golden önce Gustavo'ya bakın!
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun yokluğunda Beşiktaş maçına kaptanlık pazubandıyla çıkan Ozan Tufan, 3-1 galip geldikleri 90 dakikayı değerlendirdi. Attığı golden önceki baskıya dikkat çeken Ozan, "Benim golümden önce topu kapmamıza, Gustavo'nun baskısına bakmamız lazım. İkili oyuna bakalım. Biz böyle oynarsak her maçı kazanırız." şeklinde konuştu.
Ozan Tufan'ın maç sonu yayıncı kuruluşa açıklamaları şu şekilde:
Güzel bir atmosferde güzel bir maç yaptık. Benim golümden önce topu kapmamıza, Gustavo'nun baskısına bakmamız lazım. İkili oyuna bakalım. Biz böyle oynarsak her maçı kazanırız. Vedat da ben de çok güzel gol attık. İnşallah şampiyon olacağız.
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