Ozan Tufan'ın maç sonu yayıncı kuruluşa açıklamaları şu şekilde:

Güzel bir atmosferde güzel bir maç yaptık. Benim golümden önce topu kapmamıza, Gustavo'nun baskısına bakmamız lazım. İkili oyuna bakalım. Biz böyle oynarsak her maçı kazanırız. Vedat da ben de çok güzel gol attık. İnşallah şampiyon olacağız.

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