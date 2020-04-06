Ozan Tufan-Furkan Korkmaz kapışmasında kazanan çıkmadı

Corona virüs salgını nedeniyle "Evde kal" ve "Oyunlarda Buluşalım" sloganıyla yola çıkan Ozan Tufan ile Furkan Korkmaz, kozlarını FIFA 20'de paylaştı.

Juventus ve Liverpool ile başlayan maçlar, Fenerbahçe ve Roma maçı ile devam etti. İlk maçı Liverpool'la 4-1 Ozan kazanırken, rövanşı aynı skorla Furkan aldı ve kazananı belirleyecek son maça geçildi.

Final maçında Fenerbahçe-Roma ile devam eden ikili 1-1 berabere kaldı. İkilinin maçları nefes keserken keyifli muhabbetleri de görülmeye değerdi.

Devre arasında Ozan Tufan; "Kaybetmemem lazım, uyuyamam. Güçsüz kaldı bizim çocuklar.." derken, Furkan Korkmaz da "Linç yersin..." dedi ve ikili şakalaştı.



