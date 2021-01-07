Ozan Tufan Fenerbahçe'nin gole en çok katkı yapan oyuncusu
Ozan Tufan son dönemde Premier Lig ekiplerinin transfer listesinde yer alırken Fenerbahçe'nin gole en çok katkı veren oyuncusu oldu. Bu sezon 4 golle takımının en golcüsü olan Ozan Tufan bu maçta da 2 asist yaptı
Ozan Tufan son dönemde Premier Lig'den iki ekibin transfer listesinde yer alıyor. Milli oyuncu son Alanyaspor maçıyla birlikte Fenerbahçe'nin gole en çok katkı veren oyuncusu da oldu. Bu sezon 4 golle takımının en golcüsü olan Ozan Tufan bu maçta da 2 asist yaptı
Ozan Tufan böylece toplamda 4 asist yapmış oldu ve 8 gol katkısı ile takımının bu alanda en başarılı oyuncusu oldu
Ozan Tufan, Caner Erkin'in (5) ardından takımın en çok asist yapan ikinci oyuncusu oldu