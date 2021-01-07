Ozan Tufan son dönemde Premier Lig'den iki ekibin transfer listesinde yer alıyor. Milli oyuncu son Alanyaspor maçıyla birlikte Fenerbahçe'nin gole en çok katkı veren oyuncusu da oldu. Bu sezon 4 golle takımının en golcüsü olan Ozan Tufan bu maçta da 2 asist yaptı

Ozan Tufan böylece toplamda 4 asist yapmış oldu ve 8 gol katkısı ile takımının bu alanda en başarılı oyuncusu oldu

Ozan Tufan, Caner Erkin'in (5) ardından takımın en çok asist yapan ikinci oyuncusu oldu