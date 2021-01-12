Ozan Tufan Fenerbahçe formasıyla 150. maçına çıktı

Ozan, son haftalarda olduğu gibi yine başarılı bir oyun sergiledi. Yıldız futbolcu, Fenerbahçe’de görev yaptığı 150 karşılaşmada 19 gol atıp 16 asist yaptı. Ozan, 2018-19 sezonunun ikinci yarısını Alanyaspor’da kiralık olarak geçirmişti.

Deplasmanda yan bakılmıyor

Kanarya’nın bu sezon en büyük sıkıntısı Kadıköy’de yaşanan puan kayıpları oldu. Fenerbahçe, dış sahada ise son yıllarda görülmemiş bir performans sergiledi. Sarı-Lacivertliler oynadığı 9 dış saha maçında 7 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Tek yenilgi Gaziantep’te geldi. Dış sahada hanesine 22 puan yazdıran Erol Bulut’un öğrencileri, 21 gol atıp 8 gol yedi. Deplasmanda Fener’in en yakın rakibi olan Beşiktaş 9 maçta 16 puan aldı.



