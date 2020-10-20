Ozan Tufan, Erol Bulut ile zirveye çıktı

Göztepe deplasmanından da üç puan ve galibiyetle dönen Fenerbahçe’de yüzler gülüyor. Sarı lacivertli takım yeni kurulmuş olmasına rağmen her geçen maç takım olma yolunda basamakları çıkarken aynı zamanda zirveyi de bırakmıyor.

Teknik Direktör Erol Bulut futbolcu grubuyla yaptığı detaylı video analiz toplantılarının meyvelerini maçlarda topluyor. Başarılı teknik adam her ne kadar kolay kazanılacak maçların zora sokulmasından şikayetçi olsa da oyuncularına karşı gösterdiği öğretici tutumu ile takımını adım adım yukarıya taşıyor.

Yapılan transferlerin her hafta sergiledikleri performans da transferde doğru seçimler yapıldığını ortaya çıkarıyor. Takımla sadece üç gün çalışan Pelkas, Göztepe maçının yıldızları arasında yer alırken, Fenerbahçeli taraftarlara da ligin devamında güven verdi.

Maçın önplana çıkan bir diğer ismi Ozan Tufan olurken genç yıldız Erol Bulut yönetiminde adeta yeniden doğdu. 10 numara pozisyonunda pas trafiğini yöneten yaptığı asistlerle dikkat çeken Ozan, hem Fenerbahçeyi hem de milli takımı ileriye taşımaya devam ediyor.

Sarı lacivertli takım hocasından futbolcusuna, sportif direktöründen teknik heyetine yeni kurulmuş olmasına rağmen yakaladığı birliktelik ve aile ortamı ile de rakiplerini kıskandırıyor. Erol hocanın tabiri ile 'Ben olan değil, biz olan takım' Süper Lig'de yoluna dolu dizgin devam ediyor.

Kaynak: Bein Sports