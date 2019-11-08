Ozan Tufan: Biz de memnun değiliz!
Fenerbahçe'nin başarılı orta sahası Ozan Tufan, 90 dakikalık Kasımpaşa mücadelesini değerlendirdi. Oyunun iyi olmadığını bildiklerini belirten Ozan Tufan, "Biz de memnun değiliz. Biraz kötü futbol vardı ama galibiyeti aldığımız için mutluyuz. " şeklinde konuştu.
Ozan Tufan'ın maç sonu yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalar şu şekilde:
Bizim için çok zorlu bir maç oldu. Her hafta içi rakiplerimize göre antrenman yapıyoruz. Kasımpaşa'nın orta sahası çok tempolu isimlerden oluşuyor. Kanatlara atamadık topları...
Elimizde olmadığı halde basit hatalardan gol yiyoruz. Bundan biz de memnun değiliz. Biraz kötü futbol vardı ama galibiyeti aldığımız için mutluyuz.
Takım oyunu oynamak istiyoruz. Şampiyonluk da böyle gelir. Bireysel oynamaya çalışırsak orada problem olur. Hataları aza indirmemiz lazım.
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