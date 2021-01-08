Ozan Tufan Alanyaspor maçına damga vurdu

Orta sahadan hücuma katkısıyla öne çıkan Ozan Tufan, Alanyaspor karşısında da maça damgasını vurdu. Attığı 4 golle Sarı-Lacivertli ekibin en skorer ismi olan Ozan dün gece fileleri bulamadı ama Sarı-Lacivertliler'in attığı iki golün de hazırlayacısı oldu. Milli yıldız 12'de Gustavo'nun pasını kafayla Sinan'a ulaştırıp bu oyuncunun jeneriklik gol atmasını sağladı.

Maçın oyuncusu oldu

Dakikalar 69'u gösterdiğinde ise penaltı kaçırmanın moral bozukluğu yaşanan Fenerbahçe'yi ayağa kaldıran Pelkas'ın golünde de Ozan muhteşem bir pasla Yunan oyuncunun farkı ikiye çıkarmasının yolunu açtı. Toplamda 4 gol 4 asistle oynayan Ozan Tufan karşılaşmanın ardından maçın oyuncusu seçildi.