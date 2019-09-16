Ozan Tufan: Alanya benim ikinci evim gibi

Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Ozan Tufan, Alanyaspor maçının ardından önemli açıklamalarda bulundu.

16 Eylül 2019, Pazartesi 23:02
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Ozan Tufan: Alanya benim ikinci evim gibi

Süper Lig'de 4. haftanın kapanış maçında lider Alanyaspor, en yakın takipçisi Fenerbahçe ile sahasında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1'lik skorla kazandı. Fenerbahçe mücadelede 1-0 öne geçmesine rağmen savunmada yaptığı büyük hatalar pahalıya patladı. Bu sonuçla Alanyaspor puanını 12'ye yükselterek liderliğini perçinledi.

Mücadelenin ardından Ozan Tufan önemli açıklamalarda bulundu.

İşte genç futbolcunun maç sonu açıklamaları:

"Ben Alanya'ya ilk geldiğimde başkanımın ve Sergen hocamın sayesinde buraya geldim. Burası benim ikinci evim gibi, beni evlatları gibi gördüler. Herkesin emeğine, yüreğine sağlık."

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