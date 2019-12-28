Fenerbahçe, sezon sonunda sözleşmesi bitecek isimlerden ilk olarak Nabil Dirar ile masaya oturmuştu. Faslı futbolcunun kontratı 2022 yılına kadar uzatıldı. Bu imzanın ardından gözler Ozan Tufan ve Hasan Ali Kaldırım’a çevrildi. Bu ikili arasında öncelik, talipleri bulunan Ozan’a verildi. Bu sezon müthiş bir çıkış yapan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, Premier Lig ekipleri Leicester ve Crystal Palace’ın takibi altındaydı. İki kulübün gözlemcileri, Beşiktaş derbisinde izledikleri Ozan’a hayran kaldı. Yaşanan bu gelişme, yönetimi harekete geçirdi. Ve müjdeli haber dün geldi.

Nereden nereye...

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Ozan Tufan ile 3+1 yıllık yeni sözleşme imzalandığı kaydedildi. Kontrat, önümüzdeki sezondan itibaren geçerli olacak. Anlaşmanın maliyetiyle ilgili detay verilmedi. Ozan, en az 2024 yılına kadar Çubuklu formaya hizmet edecek. 24 yaşındaki futbolcu, 2015 yılında Bursaspor’dan 6 milyon Euro’ya transfer edilmişti. Bu süreçte bekleneni veremeyen, geçtiğimiz sezon kadro dışı kalıp ikinci yarıda Alanyaspor’a kiralanan Ozan, bu sezon takımın vazgeçilmezi oldu.

'Formayı uzun yıllar giyeceğim'

Ozan Tufan, imzanın ardından şu açıklamayı yaptı: “Sevgili Fenerbahçe Ailem; Sarı-Lacivertli formaya kavuştuğum ilk sözleşmemin 5. yılını geride bırakıyorum. Uzun bir aradan sonra formamla yeniden buluştuğum bu sezon başından itibaren Fenerbahçem ve kazanacağımız şampiyonluk dışında hiçbir odağım yok. Gelen teklifler dahil olmak üzere Fenerbahçe’de kalmak dışında hiçbir fikri aklımdan geçirmedim. Armasını gururla taşıdığım kulübüm ile 3+1 yıl daha sözleşme imzaladım. Mutlu ve gururluyum. Emre ağabeyin koluma taktığı kaptanlık pazubandını yıllarca başarıyla taşımak, bu büyük kulübe şampiyonluklar kazandırmak için elimden geleni yapacağım! Sözleşme yenileme sürecinde emeği geçen başkanımız Ali Koç, Semih Özsoy, Ersun Yanal, Volkan Demirel ve Emre Belözoğlu’na teşekkür ederim.”

Dikkat çeken detay!

Ozan Tufan ile yapılan ve mutlu sonla biten sözleşme görüşmelerinde başkan Ali Koç’un da yer alması dikkat çekti. Kulübün internet sitesinden yapılan paylaşımda, Ozan ile Ali Koç’un el sıkışırken çekilen fotoğrafına da yer verildi. Nabil Dirar’ın sözleşmesi uzatıldığında yanında sadece sportif direktör Damien Comolli bulunuyordu.

MİNİ YORUM (Serkan Akcan)

Yerli ve milli

Ozan Tufan’ın Bursaspor’da parlayışının ardından çıkış eğrisi nadiren yukarı yönlü oldu. Vitor Pereira döneminde Milli Takım’da banko oynayıp Fenerbahçe’de yedek bekledi. Sonrasında kadro dışı kalmalar, Alanya’ya kiralık göndermeler derken bugün sahaya kaptan çıkan bir Ozan’la karşı karşıyayız. 24 yaşındaki oyuncu, performansıyla adım adım tekrar Fenerbahçe futbolcusu olmayı başardı. Öte yandan gidişata göre yerli oyuncunun yeniden kıymetleneceği bir döneme girebiliriz. Ayrıca sezon sonu EURO 2020 var ve Ozan böyle giderse kendisini Bursa’da parlatan Şenol Güneş ile birlikte harika bir turnuva geçirebilir. Özetle bu sözleşme sadece yerli ve milli Ozan Tufan açısından değil Fenerbahçe açısından da kârlı bir anlaşma.