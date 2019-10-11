Ozan: Pes de edebilirdim

Teknik direktör Şenol Güneş’le birlikte basın toplantısına katılan Ozan Tufan, “Taktik anlayışımızı sahaya yansıttığımız takdirde istediğimiz sonucu alacağımızı düşünüyoruz. Geçmişle ilgili bazı sorunlarım vardı. Bunları düzelttim ve futbola yüzde 100 odakladım. Kadro dışı kalırken bile kendimi en iyi şekilde hazırladım. Pes de edebilirdim ama daha çok çalışmayı tercih ettim. Bu sayede tekrar istediğim yerlere geldim. Arnavutluk’la ilgili bütün analizlerimizi yaptık. En iyi şekilde her şeyi yapacağız. Sonuç da ardından gelecektir” dedi.