AktifOl (#Beactive) teması ile Belçika’nın başkenti Brüksel’de Avrupa Parlamento Binasında gerçekleşen Avrupa Spor Haftası Elçiler Toplantısında Elçiliğini Avrupa Birliği Komiseri Sayın Tibor Navracsics’den alan Ozan Karakuş 5. Kez Düzenlenecek Avrupa Spor Haftası Başlığı altında Herkes için Spor projesi kapsamında 81 ilde etkinliklerin 23 Eylülde Başlayacağını bildirdi.

40 farklı ülkenin katılım gösterdiği Avrupa genelinde daha sağlıklı ve spor dolu bir hafta başlıyor…

Avrupa Birliği, sağlıklı , kaliteli, uzun ve mutlu yaşam için üye ülke vatandaşları arasında spor ve fiziksel aktiviteye katılımı teşvik etme girişimi olan Avrupa Spor Haftası ( European Week of Sports ) projesini başlatmış ve BEACTİVE sloganı ile yola çıkmıştır.