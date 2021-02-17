Milli oyuncu Ozan Kabak, Liverpool'un deplasmanda oynadığı Leipzig maçında ilk 11'de sahaya çıktı ve tarihi bir başarıya imza attı.

Ozan Kabak, bir İngiliz takımıyla Şampiyonlar Ligi maçına çıkan ilk Türk oyuncu oldu. Son 16 turu ilk maçında sahaya çıkan Ozan Kabak, Galatasaray kariyerinde de 4 kez Devler Arenası'nda boy göstermişti. İlginç olan Ozan Kabak, ilk Şampiyonlar Ligi maçına da bir başka Alman takımı Schalke karşısında çıkmıştı

Ozan Kabak, 90 dakikada mücadele ettiği ve takımı Liverpool'un 2-0 kazandığı maçta 7 kez ikili mücadele kazandı, %84 pas isabet oranı ile oynadı.





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