Norwich City'ye transfer olan Ozan Kabak, ilk açıklamasını yaptı. Ozan Kabak, "Teknik direktörüm Daniel Farke ile konuştum ve projesinden gerçekten etkilendim. Norwich ailenin bir parçası olduğum için çok mutluyum. Taraftarlar önünde oynamak için sabırsızlanıyorum. Galibiyetler için çok çalışacağız ve taraftarlarımızı mutlu edeceğiz" şeklinde konuştu.

"Geçen sezon Premier Lig'de oynadım, çok zevk aldım"

"Geçen sezon Premier Lig'de oynadım ve bu durumdan çok zevk aldım. Yeniden burada olmak istedim, bu yüzden Norwich'deyim. Norwich City'nin bir parçası olduğum için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.