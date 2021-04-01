A Milli oyuncu Ozan Kabak, sosyal medya hesabından 2022 Dünya Kupası elemeleri hakkında açıklama yaptı. Hollanda ve Norveç galibiyetlerinin ardından Letonya beraberliğinin yaşanmasının ardından Ozan Kabak, "Beklemediğimiz puan kaybı bizi yolumuzdan döndürmeyecek. Lideriz, güvenimiz tam, Dünya Kupası'nda #BizimÇocuklar'ı herkes görecek" paylaşımını yaptı



