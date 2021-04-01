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Ozan Kabak'tan Dünya Kupası açıklaması

Liverpool forması giyen Milli oyuncu Ozan Kabak, sosyal medya hesabından 2022 Dünya Kupası hakkında açıklama yaptı. Hollanda ve Norveç galibiyetlerinin ardından Letonya beraberliğinin yaşanmasıyla moraller biraz olsun bozulurken Ozan Kabak, "Dünya Kupası'nda #BizimÇocuklar'ı herkes görecek" paylaşımını yaptı

01 Nisan 2021, Perşembe 01:16 Son Güncelleme:
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Ozan Kabak'tan Dünya Kupası açıklaması

A Milli oyuncu Ozan Kabak, sosyal medya hesabından 2022 Dünya Kupası elemeleri hakkında açıklama yaptı. Hollanda ve Norveç galibiyetlerinin ardından Letonya beraberliğinin yaşanmasının ardından Ozan Kabak, "Beklemediğimiz puan kaybı bizi yolumuzdan döndürmeyecek. Lideriz, güvenimiz tam, Dünya Kupası'nda #BizimÇocuklar'ı herkes görecek" paylaşımını yaptı


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