Ozan Kabak'lı Stuttgart farklı mağlup
Bundesliga'nın 21. haftasında Fortuna Düsseldorf'un evinde Stuttgart'ı 3-0 mağlup ettiği maçın ilk golü, milli futbolcu Kenan Karaman'dan geldi. Stuttgart'ta maça ilk 11'de başlayan ve 90 dakika forma giyen Ozan Kabak, 67. dakikada sarı kart gördü.
Almanya Bundesliga'nın 21. hafta mücadelesinde Fortuna Düsseldorf, sahasında Stuttgart'ı 3-0 mağlup etti.
Ev sahibi takımda milli futbolculardan Kenan Karaman, 82 dakika oyunda kaldı. Kaan Ayhan, 90 dakika mücadele ettiği mücadelenin son anlarında sarı kartla cezalandırıldı.
Galatasaray'dan 11 milyon Euro karşılığında Stuttgart'ın yolunu tutan Ozan Kabak ise 90 dakika sahada kaldı.
Düsseldorf ekibi, bu galibiyetle 25 puanla 12. sıraya yükseldi. Stuttgart ise 15 puanla 16. sırada kaldı.
Günün diğer maçında Werder Bremen, sahasında Augsburg’u 4-0 mağlup etti.