Ozan Kabaklı Schalke, Hertha Berlin’i rahat geçti

Schalke 04, Bundesliga'nın 3. haftasında Hertha Berlin’i konuk etti. Hertha Berlin’de forma giyen Alman milli futbolcu Niklas Stark’ın 38. dakikada kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçen ev sahibi ekip, 48. dakikada Hertha Berlinli futbolcu Karim Rakik’in topu kendi kalesine göndermesiyle skoru 2-0 yaptı.

Schalke 04, 85. dakikada Jonjoe Kenny ile bir gol daha bulduğu karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

Schalke 04’de forma giyen ve sakatlığı geçen milli futbolcu Ozan Kabak bu maçta yedek kulübesinde görev beklerken, diğer Türk asıllı futbolculardan Suat Serdar 64. dakikada, Ahmed Kutucu da 81. dakikada oyuna dahil oldu.