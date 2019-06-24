Geçtiğimiz sezonun devre arasında 11 milyon Euro karşılığında Galatasaray’dan Alman ekibi Stuttgart’ın yolunu tutan ve burada küme düşmekten kurtulamayan Ozan Kabak’ın talipleri her geçen gün artmaya devam ediyor...

İngiltere Premier Lig ekiplerinin de yakından takip ettiği 19 yaşındaki stoper için şimdi de İtalya’nın köklü kulüplerinden Milan devreye girdi.

Genç savunmacının İngiltere’den gelen teklifleri dinlediği ve bu yüzden de Kırmızı-Siyahlı ekibe transfer olmaya şu an için sıcak bakmadığı bildirildi.