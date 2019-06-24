Ozan Kabak'ın talipleri artıyor!

Sezon ortasında Galatasaray'dan transfer olduğu Stuttgart’ın küme düşmesi nedeniyle takımdan ayrılması beklenen milli futbolcumuz Ozan Kabak’ın talipleri her geçen gün artmaya devam ediyor.

24 Haziran 2019, Pazartesi 06:01
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Ozan Kabak'ın talipleri artıyor!

Geçtiğimiz sezonun devre arasında 11 milyon Euro karşılığında Galatasaray’dan Alman ekibi Stuttgart’ın yolunu tutan ve burada küme düşmekten kurtulamayan Ozan Kabak’ın talipleri her geçen gün artmaya devam ediyor...

İngiltere Premier Lig ekiplerinin de yakından takip ettiği 19 yaşındaki stoper için şimdi de İtalya’nın köklü kulüplerinden Milan devreye girdi.

Genç savunmacının İngiltere’den gelen teklifleri dinlediği ve bu yüzden de Kırmızı-Siyahlı ekibe transfer olmaya şu an için sıcak bakmadığı bildirildi.

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