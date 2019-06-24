Stuttgart'ın ocak ayında 11 milyon euro bedelle Galatasaray'dan transfer ettiği Ozan Kabak'ın yükselişi durmuyor.

İtalyan medyasında yer alana haberlere göre; 19 yaşındaki stoperin menajerleri Fazıl ve Fırat Özdemir kardeşler Milan tesislerinde İtalyan devinin yöneticileriyle görüşüyor.

İki menajerin tesislere geldiği anın fotoğraflarının da yer aldığı haberlerde; Milan'ın Ozan Kabak için sözleşmesinde yer alan "15 milyon euroya serbest kalır" maddesini kullanmaya hazır olduğu ve taraflar arasında son detayların konuşulduğu belirtildi.