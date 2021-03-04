İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool forması giyen milli futbolcumuz Ozan Kabak, Ada basınının gündeminden düşmüyor.

Virgil van Dijk, Joe Gomez, Joel Matip ve Fabinho'nun sakatlıklarının ardından savunma hattına takviye yapmak adına 30 milyon euroluk satın alma opsiyonuyla birlikte Schalke 04'ten kiralanan genç savunmacının Liverpool'da kalıcı olup olamayacağı tartışılıyor.

İngiliz basını, Ozan Kabak ile birlikte transfer edilen Ben Davies'in Liverpool'daki geleceğine dair karamsar olsa da milli futbolcunun şimdiye dek süre aldığı 4 resmi müsabakada ortaya koyduğu performansla uzun vadede başarılı bir transfer olduğuna inanıyor.

(Kaynak Hürriyet)