İngiltere Premier Ligi'nde son şampiyon Liverpool, yavaş yavaş toparlandığının sinyallerini vermeye başladı. Ligde 7 maçta 6 yenilgi ve 1 galibiyetlik bir dönemin ardından Ozan Kabak'ın formasını giydiği Kırmızılar, Wolves'ın ardından geçtiğimiz hafta sonu da Arsenal'i deplasmanda 3-0 yenerek kendine geldi. Yarın Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında 2018'de finalde mağlup olduğu Real Madrid'le İspanya'da karşı karşıya gelecek olan Liverpool'da Ozan, "Bizim için Arsenal galibiyeti çok önemliydi. Kaybettiğimiz puanlar sonrası ekstra bir motivasyonla sahaya çıktık. Çok iyi oynadık ve oyunu domine ederek kazandık" yorumunu yaptı.

'Bizim için çok önemli'

Stoperdeki sakatlar sebebiyle savunmanın göbeğinde Nathaniel Phillips ile birlikte forma giyen Milli futbolcumuz, "Phillips'le iyi bir uyum yakaladık. Birlikte oynadığımız üst üste üç maçta gol yemedik ve umarım bunu Real Madrid maçında da sürdürürüz. Şampiyonlar Ligi bizim için çok önemli. Gelecek sezon da mutlaka orada olmalıyız" yorumunu yaptı.