Türk futbolunun geleceğine damgasını vurması beklenen yıldız stoper için Bundesliga'dan 4 talip çıkarken İtalya, İspanya ve İngiltere'den de teklifler geliyor.

Geçen sezonun devre arasında Galatasaray'dan Stuttgart'a 11 milyon Euro'ya transfer olan Ozan Kabak, takımıyla küme düşse de gösterdiği performansla Avrupa piyasasının stoper arayışında olan dev kulüplerin listesinin ilk sıralarına adını yazdırdı.

Ozan Kabak, gelecek sezon Bundesliga 2'de mücadele edecek Stuttgart'tan ayrılacak. 15 milyon euro çıkış maddesi bulunan genç yıdızın yakın olduğu lig ise şu an için Bundesliga.

Bundesliga'da Bayern Münih başta olmak üzere birçok kulüp Ozan için yarışıyor. Genç yıldızın, gelecek sezon Bundesliga'da kariyerine devam etmesi bekleniyor.

Ozan Kabak geçen sezon Bundesliga'da Stuttgart formasıyla yılın çaylağı seçilmişti. (Beinsports)