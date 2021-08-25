Geçen sezonu Schalke'den kiralık olarak Liverpool'da tamamlayan Ozan Kabak'ın yeni durağı merakla bekleniyor. Artık kariyerine Almanya 2. Ligi'nde mücadele eden Mavi-Beyazlılar'da devam etmek istemeyen Ozan için birçok takım sıraya girdi.

Şu ana kadar İngiltere'den Newcastle United, Fransa'dan Nice ile Rennes, İtalya'dan Torino ve Almanya'dan da Bundesliga 1'de mücadele eden Bayer Leverkusen, 21 yaşındaki stoper için Schalke ile temasa geçti.

Söz konusu kulüplerden Torino'nun, Almanlar'a 1.5 milyon Euro kiralama ve satın alma opsiyonlu bir teklifte bulunduğu ancak Schalke'nin, Ozan'ı bonservisiyle elinden çıkarmak istediği öğrenildi.