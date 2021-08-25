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Ozan Kabak'a hücum

Yeni durağı merakla beklenen Milli stoperimiz Ozan Kabak'ın peşini, Avrupa kulüpleri bırakmıyor. 21 yaşındaki savunmacıyı; Torino, Rennes, Nice, Newcastle ve Leverkusen istiyor.

25 Ağustos 2021, Çarşamba 09:23 Son Güncelleme:
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Ozan Kabak'a hücum

Geçen sezonu Schalke'den kiralık olarak Liverpool'da tamamlayan Ozan Kabak'ın yeni durağı merakla bekleniyor. Artık kariyerine Almanya 2. Ligi'nde mücadele eden Mavi-Beyazlılar'da devam etmek istemeyen Ozan için birçok takım sıraya girdi.

Şu ana kadar İngiltere'den Newcastle United, Fransa'dan Nice ile Rennes, İtalya'dan Torino ve Almanya'dan da Bundesliga 1'de mücadele eden Bayer Leverkusen, 21 yaşındaki stoper için Schalke ile temasa geçti.

Söz konusu kulüplerden Torino'nun, Almanlar'a 1.5 milyon Euro kiralama ve satın alma opsiyonlu bir teklifte bulunduğu ancak Schalke'nin, Ozan'ı bonservisiyle elinden çıkarmak istediği öğrenildi.

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