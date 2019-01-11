Galatasaray'da devre arası transfer döneminde takımdan ayrılması gündeme gelen ancak Fatih Terim'in hamlesi ile takımda kalacağını açıklayan Ozan Kabak'a sürpriz bir teklif geldi.

Resmi teklif 11 milyon Euro

Bundesliga ekiplerinden Stuttgart sözleşmesinde 7.5 milyon Euro'ya serbest kalma maddesi bulunan Ozan Kabak için Galatasaray'a 11 milyon Euro teklif sundu.

Galatasaray Alman ekibine Ozan Kabak'a yaptıkları teklif için henüz yanıt vermedi. Ozan Kabak ile İngiliz ve İtalyan kulüplerinin de ilgilendiği ortaya çıkmıştı.

Geçtiğimiz günlerde Fatih hoca, " Ozan'ın gitme zamanı devre arası değil. Galatasaray olarak başka ülkelere gitmesine zamanı geldiğinde izin veririz." demişti.

Metin Karabaş