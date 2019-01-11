Ozan Kabak'a 11 milyon Euro'luk teklif

Galatasaray'da sözleşmesinde 7.5 milyon Euro'ya serbest kalma maddesi bulunan Ozan Kabak'a Bundesliga'dan dev teklif geldi. Stuttgart 18 yaşındaki oyuncu için 11 milyon Euro'luk teklif yaptı.

11 Ocak 2019, Cuma 15:35
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Ozan Kabak'a 11 milyon Euro'luk teklif

Galatasaray'da devre arası transfer döneminde takımdan ayrılması gündeme gelen ancak Fatih Terim'in hamlesi ile takımda kalacağını açıklayan Ozan Kabak'a sürpriz bir teklif geldi.

Resmi teklif 11 milyon Euro

Bundesliga ekiplerinden Stuttgart sözleşmesinde 7.5 milyon Euro'ya serbest kalma maddesi bulunan Ozan Kabak için Galatasaray'a 11 milyon Euro teklif sundu.

Galatasaray Alman ekibine Ozan Kabak'a yaptıkları teklif için henüz yanıt vermedi. Ozan Kabak ile İngiliz ve İtalyan kulüplerinin de ilgilendiği ortaya çıkmıştı.

Geçtiğimiz günlerde Fatih hoca, " Ozan'ın gitme zamanı devre arası değil. Galatasaray olarak başka ülkelere gitmesine zamanı geldiğinde izin veririz." demişti.

Metin Karabaş

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