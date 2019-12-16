Almanya'da Ozan Kabak fırtınası esmeye devam ediyor. Bundesliga ekiplerinden Schalke 04'ün kendi sahasında Eintracht Frankfurt'u 1-0 yendiği maçta maçın adamı seçilen Ozan Kabak, ayrıca Almanya'da bir kez daha haftanın 11'ine seçildi.

3. kez seçiliyor...

Bu sezon 6 kez 90 dakika Schalke formasını giyen Ozan Kabak 3. kez Almanya'da haftanın 11'ine seçildi. 6 maçta 2 gol atan 19 yaşındaki futbolcu 1 de asist yapmayı başarmıştı.

Geçen sezon devre arasında 11 milyon Euro'ya Galatasaray'dan Stuttgart'a transer olan genç yıldız bu sezon başında 15 milyon Euro'ya Schalke 04'e gitmişti.