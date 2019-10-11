Galatasaray'dan 11 milyon euro karşılığında Stuttgart'ın yolunu tutan Ozan Kabak, geçtiğimiz yaz transfer olduğu Schalke 04'te bu sezon yalnızca 12 dakika süre alabilmişti. İtalyan basını ise bugün hem 19 yaşındaki yetenekli stoper hem de Beşiktaş'ın Mısırlı yıldızı Mohamed Elneny hakkında gündeme bomba gibi düşen bir transfer iddiasına yer verdi.

Çizme'de yayım yapan Milan News adlı internet sitesi, okuyucularıyla paylaştığı özel haberinde FIFA menajeri Sascha Empacher'in bugün Casa Milan'ı ziyaret ederek Serie A devine Ozan, Elneny ve Chelsea'nin Real Mallorca'ya kiraladığı Baba Rahman'ı önerdiğini yazdı. Milano ekibinin bu öneriler karşısında nasıl bir tasarrufta bulunacağı ise büyük merak konusu.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler