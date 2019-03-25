Ozan Kabak ve Emre'den 'Hello Brother' mesajı

A Milli Takım oyuncuları Emre Belözoğlu ile Ozan Kabak, Yeni Zelanda'da yaşanan terör saldırısında hayatını kaybedenleri unutmadı.

25 Mart 2019, Pazartesi 14:49
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Ozan Kabak ve Emre'den 'Hello Brother' mesajı

A Milli Futbol Takımı oyuncuları Emre Belözoğlu ile Ozan Kabak, Türkiye Futbol Federasyonunun "millitakimlar" adresli Instagram hesabında yer alan paylaşımda hayatını kaybedenleri andı.

"Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki terör saldırısında hayatını kaybeden Davud Nabi'nin son sözleri 'Hello Brother', kardeşlik için, barış için" ifadeleri kullanılan paylaşımda, her iki oyuncunun "Merhaba kardeşim" sözüne yer verildi.

Paylaşımın sonunda "Daha güzel bir dünya için Hello Brother." ifadesi yer aldı.

(AA)

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