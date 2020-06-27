Milli futbolcular Ozan Kabak ve Ahmed Kutucu’nun formasını giydiği Schalke 04, ligin son haftasında deplasmanda Freiburg’a 4-0’lık skorla mağlup oldu. Schwarzwald Stadion’da oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip 20’nci dakikada Waldschmidt ve 38’inci dakikada Schmid’in golleriyle ilk yarısı 2-0 önde kapattı. Freiburg, ikinci yarının hemen başında Höler’in attığı golle farkı 3’e çıkardı. 57’nci dakikada bir kez daha sahneye çıkan Waldschmidt; kendisinin 2, takımının 4’üncü golünü kaydetti.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Freiburg sahasında Schalke 04’ü 4-0 mağlup etti. Mavi-beyazlılar, bu skorla ligde oynadığı son 15 maçta da 3 puan alamadı.

Milli futbolcular Ozan Kabak ve Ahmed Kutucu ile Türk futbolcu Can Bozdoğan karşılaşmaya ilk 11’de başladı. İkinci yarının hemen başında Ozan Kabak, yerini Thiaw’a; Ahmed Kutucu ise 46’ncı dakikada yerini Benito Raman’a bıraktı.