Ozan Kabak: Van Dijk beni izliyormuş

Henüz 18 yaşında, Galatasaray formasıyla hem Süper Lig’de hem de Şampiyonlar Ligi’nde düzenli olarak ilk 11’de oynayan Ozan Kabak, Antalya kampında FANATİK’in sorularını yanıtladı. Avrupa devlerini peşinden koşturan genç savunmacı, hayallerini, planlarını ve duygularını samimi bir şekilde aktardı.

Herhangi bir lakabın var mı?

Takımla 6-7 aydır birlikteyim o yüzden herhangi bir lakabım yok. Lakap için çok erken. Ağır bir kişiliğim olduğu için bir lakap takmadılar. Ama ilerleyen dönemlerde belki bir lakabım ya da anılma şeklim olabilir.

Futbol dışında neler yapıyorsun?

Futbol hayatımın hemen hemen tümünü kaplıyor. Antrenmanlar ve maçlar çok zaman alıyor. Arta kalan vakitlerimi evde geçiriyorum. Ev hayatını seviyorum. Film, dizi izliyorum. Mümkün oldukça kitap okumaya çalışıyorum. Ailemle vakit geçiriyorum. Onun dışında da çok vakit kalmıyor zaten.

Galatasaray'ın efsane savunmacılarından Bülent Korkmaz geçtiğimiz günlerde senden övgü ile bahsetti. Neler düşünüyorsun bu açıklamalar için?

Sonradan gördüm açıklamalarını. Ozan’la konuşmuştum demiş. Beni 3 sene önce U16’dayken aramıştı. İyi yolda olduğumu ve böyle devam etmemi söylemişti. Daha iyi yerlere geleceğimi söylemişti. O yüzden bu açıklamaları benim için sürpriz olmadı. Kendisine çok teşekkür ederim.

İlk yarı seni en çok hangi maç üzdü? Birkam maçta art arda penaltıya sebebiyet verdin. Neler hissettin?

Böyle hatalar olabilir. Önemli olan bu hatalardan ders çıkartmam. Beni en çok üzen yaptığım o penaltılar değil de kaybettiğimiz maçlar oldu. Özellikle de Fenerbahçe, Konya ve Rize maçları beni çok üzdü.

'Tekliflere bakmadım bile'

Avrupa'ya gitmek istedin mi?

Hayallerim ve planlarım arasında her zaman Avrupa’ya gitmek oldu. Önemli olan doğru zamanda, doğru takıma gitmekti. Bunun için de tecrübesine güvendiğim başta Fatih hoca olmak üzere önemli kişilere danıştım ve ona göre karar verdim. Bundan sonra yine onlara danışacağım ve ona göre karar vereceğim.

Teklifler çok yazıldı. İtalya, İngiltere...

Menacerim ve kulübüme sorsanız hangi takımlardan teklif geldi diye daha doğru olur. Çünkü bana hiçbir şey yansıtmadılar. Ben sadece futboluma odaklandım ve tatilimi yaptım. Bana gelen hiçbir şey olmadı.

Peki nasıl ikna oldun?

İkna olmamı gerektirecek bir şey olmadı çünkü ikna olmamam için benim Galatasaray formasını giymekten vazgeçmem gerekirdi. Öyle bir şey olmadı. Ben bu formayı giymekten her zaman gurur duydum. Bu yüzden ikna olmam gerekmedi.

Türkiye dışında kendine hangi ligi uygun görüyorsun?

Bütün ligleri takip ediyorum. Ve maçları da izliyorum. Beğendiğim ligler var. İngiltere ve Almanya ligini çok beğeniyorum ama ‘evet bu lig benim ligim’ diyebileceğim bir lig yok bakınca.

‘Fatih hocaya teşekkürler’

İlk 11 için nasıl hazırlandın?

O dönemde sakatlık yaşarken ben de dinliyordum hocamın konuşmalarını. Bu bana ayrı bir özgüven ve çalışma motivasyonu sağladı. Hocanın sana güvenmesi çok önemli bir şey bir futbolcu için. Ben de elimden geleni yaptım. Çok çalıştım. Antrenmanlarda kendimi göstermek için en iyisi yapmak için uğraştım. Sonunda o şansı elde ettim ve o şansı iyi kullandım. Fatih hocaya teşekkür etmekten başka diyeceğim bir şey yok.

İdol olarak gördüğün bir futbolcu var mı?

Tam olarak adlandırabileceğim birisi yok ama mevkiimde çok beğendiğim oyuncular var. Van Dijk ve Varane’ı çok beğenerek izliyorum, takip ediyorum.

Van Dijk sana formasını göndermişti. Sen mi istedin, o mu yolladı? Hikayesini paylaşabilir misin?

Ömer ağabey (Bayram) ile o çok iyi arkadaşlar. Bir ara konuşurken Van Dijk, Ömer abiye, “Ozan var sizde. İzliyorum, takip ediyorum’ demiş. Ben de onu duydum ve çok mutlu oldum. Ömer abi de formasını istedi. O da gönderdi direkt. Sağ olsun. Benim için çok güzel bir anı oldu.

‘6 puan farkı kapatırız’

Hem kendin hem de takım için kendi performansını değerlendirir misin?

Benim için ilk yarı çok iyi geçti bence... Hem Şampiyonlar Ligi hem de ligde çok iyi performanslar sergilediğimi düşünüyorum. Takım içinde inişli çıkışlı performans gösterdik. Sakatlar, cezalılar, son anda puan kaybedilen maçlar... Bizim için çok iyi geçmedi. Ama kaybettiğimiz hiçbir şey yok. 6 puan kapatılmayacak bir fark değil. Aramıza yeni katılacak arkadaşlarımızla beraber çok daha güçlü bir takım olacağız. Ve ligin sonunda ipi göğüsleyeceğimizi düşünüyorum.

Sezon sonu için neler söylersin? Kendini ve takımı nerede görüyorsun?

Şu an tek odaklandığım şey Galatasaray’ın şampiyonluğa ulaşmasını sağlamak... Elimden gelen en iyi performansı sergilemek, kendimi nasıl daha fazla geliştirebilirim ona bakmak. Sezon sonunda nereye gideceğim ya da ne yapacağım, onu düşünmüyorum. Kafamda bu sorular yok. Sadece Galatasaray’ın şampiyonluğa ulaşması var. Açık ve net.

‘Gençlere cesaret verdim’

Altyapıda şimdi Yunus, Celil, Atalay, Gökay, Mustafa, hepsi beklenti içinde... Artık Ozan modeli oluştu mu?

Onların da benden cesaret aldığını düşünüyorum. Bunu onlar da söylüyor. Sonuçta genç oyuncu çıktı, oynadı ve formayı aldı. Sonuçta benden cesaret alıyorlar. Öyle de olması gerekiyor. Fatih hoca başta... Onlar çalıştıkça, kendilerini gösterdikçe Fatih hoca da formayı vermekten hiç çekinmez. Bunu da görüyoruz zaten...

‘43 numarayı giydim, çünkü...’

Forma demişken 43 numarayı giyiyorsun. Bir anlamı var mı senin için?

(Kahkahalarla gülüyor) Sebebi çok saçma. Veli abinin (malzemeci) takdiri... Veli abi öyle uygun gördü. Bir anlamı yok. Aslında değiştirebilirdim sezon başı ama gerek yok dedim, Veli abi öyle uygun görmüş. Uğurlu da geldi sonuçta...

A Milli Takım forması hiç giymedin? Herkes onu bekliyor aslında... Düşüncelerini alabilir miyiz?

Milli Takım, her oyuncunun olmak istediği yer. Gurur verici bir şey... Oynayan, performans veren her oyuncunun da beklediği bir yer. Onun için ben de beklenti içerisindeyim. Ama hocanın kararı sonuçta.

Röportaj: Metin Karabaş

Fotoğraflar: Murat Akbaş