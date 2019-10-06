Ozan Kabak transferinden vazgeçmiyorlar!

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezonun devre arasında 11 milyon euro'ya Stuttgart'a sattığı Ozan Kabak, takımının küme düşmesinin ardından 15 milyon euroluk serbest kalma bedeli karşılığında Schalke 04'ün yolunu tutmuştu. İtalyan basını ise 19 yaşındaki Türk stoperin transfer süreciyle ilgili gündem yaratan bir habere yer verdi.

Çizme'de yayım yapan Calcio Mercato adlı internet sitesinde Fabrizio Romano imzasıyla yayımlanan haberde Serie A devi Milan'ın da Ozan için Stuttgart'a 15 milyon euro ödemeyi kabul ettiği ancak genç savunmacının kariyerini Almanya'da sürdürmek istediği için Milano ekibinin teklifini geri çevirdiği yazıldı.

Haberde bu sezon sakatlığı nedeniyle yalnızca 12 dakika süre alabilen yıldız isme Milan'ın sportif direktörleri Ricky Massara ve Paolo Maldini'nin ilgisinin sürdüğü ve Ozan'ın da İtalyan kulübüne gitmediği için pişmanlık duymuş olabileceği belirtildi.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler