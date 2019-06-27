Ozan Kabak transferinde son dakika! İşte yeni takımı...

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Galatasaray'dan 11 milyon euroluk bonservis bedeli karşılığında ayrılarak Stuttgart'ın yolunu tutan milli futbolcu Ozan Kabak'ın transferinde hareketli saatler yaşanıyor. Serie A devi Milan ve Bundesliga'da son 7 yılın şampiyonu olan Bayern Münih'in 15 milyon euroluk serbest kalma maddesini kullanarak renklerine bağlamak istediği 19 yaşındaki stoperle ilgili Alman basınından gündeme bomba gibi düşen bir son dakika haberi geldi.

Ülkenin en yüksek tirajlı gazetesi Bild'in okuyucularıyla paylaştığı habere göre genç savunmacı, menajeri Fazıl Özdemir'in bizzat görüştüğü iki dünya devinin yerine kendisini Stuttgart'a transfer eden Michael Reschke'nin sportif direktör olarak görev yaptığı Schalke 04'e gitmeye karar verdi. Ozan, transferin gerçekleşmesi durumunda kariyerine Almanya'da devam edeceği için altyapısından yetiştiği Galatasaray'a 750 bin euroluk yetiştirme bedelini kazandıramayacak.

Bayern'le anlaştığı iddia edilmişti

Alman kanalı SPORT1 ise ﻿﻿﻿﻿resmi internet sitesinden okuyucularıyla paylaştığı haberde menajer Özdemir'in dün Münih'te Bayern yöneticileriyle yaptığı görüşmelerin son derece olumlu geçtiğini yazmış ve teknik direktör Niko Kovac'ın da transfer içim olumlu rapor verdiğinin ifade etmişti.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler