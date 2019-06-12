Ozan Kabak transferinde son dakika! Bir talip daha...

Galatasaray'ın devre arasında Stuttgart'a 11 milyon euro karşılığında sattığı Ozan Kabak, yalnızca yarım sezon oynadığı Bundesliga'da yılın çaylağı ödülüne layık görülmüştü. Takımının küme düşmesi sonrası hakkındaki transfer dedikoduları iyice artan ve sözleşmesinde 15 milyon euroluk bir serbest kalma maddesi bulunan 19 yaşındaki stoper hakkında Ada basınından gündem yaratan bir transfer iddiası geldi.

The Guardian gazetesinin okuyucularıyla paylaştığı habere göre Premier Lig ekiplerinden West Ham United, milli savunmacıyı renklerine bağlamak için kolları sıvadı. Haberde Londra ekibinin Ozan'ın transferi konusunda Alman kulüpleriyle yarış hâlinde olduğu ifade edilirken genç yıldızı kadrosuna katmaya en yakın takımınsa Bayern Münih olduğu belirtildi.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler