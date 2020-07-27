Ozan Kabak transferinde son dakika!

Almanların en yüksek tirajlı gazetesi Bild, dün okuyucularıyla paylaştığı haberinde Premier Lig'de 30 yıl aradan sonra şampiyonluğa ulaşan Liverpool'un Schalke 04 forması giyen Ozan Kabak'la ilgilendiğini iddia etmişti. Gazete, önümüzdeki yıldan itibaren serbest kalma bedeli 45 milyon euro'ya yükselecek olan milli futbolcu için 35 milyon euroluk bir teklifin kabul edilebileceğini yazmıştı.

Bugün Ada basınından gelen haberlerde ise söz konusu iddia yalanlandı. Liverpool Echo Gazetesi'nin özel haberinde Zenit Saint Petersburg'a transfer olmaya hazırlanan Dejan Lovren'in yerine stoper arayışlarına geçen İngiliz kulübünün Ozan'la hiçbir şekilde ilgilenmediği belirtildi.

Altyapısından yetiştiği Galatasaray 'da 2018/19 sezonundan itibaren A takım forması giymeye başlayan 20 yaşındaki stoper, aynı sezonun devre arasında 11 milyon euro karşılığında Stuttgart'a satılmıştı. Altı ay sonra da 15 milyon euro bedelle şu anki takımı Schalke'nin yolunu tutan genç yıldızın mevcut sözleşmesi 2024 Haziran'ında sona erecek.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler