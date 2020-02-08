Ozan Kabak tarihe geçecek! Flaş transfer...

Henüz 18 yaşında Galatasaray formasıyla Şampiyonlar Ligi maçlarına çıkan Ozan Kabak, yarım sezonluk performansıyla Stuttgart’a transfer olmuş ve kulübüne 11 milyon Euro bonservis bedeli kazandırmıştı. Sezon sonunda 15 milyon Euro’ya Schalke’nin yolunu tutan milli futbolcu, yükselişini hız kesmeden sürdürüyor. Kısa sürede Schalke’de taraftarın sevgilisi olmayı başaran Ozan Kabak’ın adı devlerle anılıyor. 2020-2021 sezonunun sona ermesiyle birlikte genç futbolcu için 45 milyon Euro’luk çıkış opsiyonu devreye girecek.

Bild gazetesi, başta Arsenal ve Manchester City olmak üzere Premier Lig devlerinin, bu süreyi bekleyerek 45 milyon Euro’ya transferi bitirmek istediğini yazdı. Eğer anlaşma gerçekleşirse Ozan Kabak, Schalke tarihinin en pahalı ikinci oyuncusu olacak. Zirvede ise 2016 yılında 55.5 milyon Euro’ya Manchester City’ye transfer olan Leroy Sane var.