İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool forması giyen Milli futbolcumuz Ozan Kabak, Devler Ligi'nde takımının RB Leipzig karşısında aldığı 2-0'lık galibiyette kusursuz bir performans sergilemişti. 20 yaşındaki stoperin bu futbolu da karşılıksız kalmadı. Yıldız savunmacı, UEFA tarafından Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turunda forma giyen oyuncular arasında en iyi ilk 11'e adını yazdırdı. Haftanın takımı ise şu şekilde oldu: Alisson (Liverpool), Arnold (Liverpool), Ozan kabak (Liverpool), Robertson (Liverpool), Dahoud (Dortmund), Chiesa (Juventus), Suso (Sevilla), Salah (Liverpool), Mane (Liverpool), Mbappe (PSG), Haaland (Dortmund).