Bu sezon Fatih Terim tarafından A takıma çıkarılan Ozan Kabak için Galatasaray Kulübü, Bundesliga ekibi Stuttgart ile anlaşmaya varıldığını resmen duyurdu.
KAP'a yapılan bildirim şu şekilde:
"Profesyonel futbolcumuz Ozan Muhammed Kabak'ın transferi konusunda VfB Stuttgart 1893 AG kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre VfB Stuttgart 1893 AG Kulübü Şirketimize 11.000.000 Euro transfer bedeli ödeyecektir."
https://twitter.com/VfB/status/1085908023275511808
5.5 yıllık imza
Alman kulübü ise 18 yaşındaki savunma oyuncusu ile 5.5 yıllık sözleşme imzalandığını resmen açıkladı.
Ozan Kabak'ın Bundesliga ekibinde 18 numaralı formayı giyeceği ifade edildi.