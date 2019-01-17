Bu sezon Fatih Terim tarafından A takıma çıkarılan Ozan Kabak için Galatasaray Kulübü, Bundesliga ekibi Stuttgart ile anlaşmaya varıldığını resmen duyurdu.

KAP'a yapılan bildirim şu şekilde:

"Profesyonel futbolcumuz Ozan Muhammed Kabak'ın transferi konusunda VfB Stuttgart 1893 AG kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre VfB Stuttgart 1893 AG Kulübü Şirketimize 11.000.000 Euro transfer bedeli ödeyecektir."

5.5 yıllık imza

Alman kulübü ise 18 yaşındaki savunma oyuncusu ile 5.5 yıllık sözleşme imzalandığını resmen açıkladı.

Ozan Kabak'ın Bundesliga ekibinde 18 numaralı formayı giyeceği ifade edildi.