Gillette’in Türkiye’deki ilk marka yüzü olan genç yıldız Ozan Kabak, The BrandAge dergisine özel açıklamalarda bulundu.
Ozan Kabak; “Marka ile marka yüzünün, güçlü yanlarını ortaya koyarak projeler üretmesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Önümüzdeki yıla ertelense de EURO 2020 heyecanını yaşatacağımız ve gençlere odaklanacağımız dijital ve espor kurgularının olduğu işlerde bizi görebilirsiniz. İş birliğinin ardından gelen yorumlara baktım. Sağ olsunlar, birçok kişi beni kardeşi gibi görüyor ve bu da bana gurur veriyor. Beni gülümseten yorumlardan bir tanesi ise Fatih Terim’in yıllar önce oynadığı tıraş reklamından bir fotoğrafla birlikte yapılan ‘Hocasının izinde’ yorumu oldu.” dedi.
Hayat mottosunun ‘Ne olursa olsun gülümse ve hiçbir zaman pes etme’ olduğunu söyleyen yetenekli oyuncu ‘Packshot’ bölümünde özel hobileriyle ilgili soruları yanıtladı…
-Hayat Motton: Ne olursa olsun gülümse ve hiçbir zaman pes etme
-Sabahları kahve içmeden uyanamam.
-Bir film karakteri olsaydın: Chris Gardner - Umudunu Kaybetme
-Başarılı olacağından emin olsaydım keyif yapardım.
-Son güldüğün şey: Bir grup adamın yaptığı tabut dansı videoları
-Tarihten bir kişiye soru sorabilme fırsatın olsaydı? Metin Oktay’a “Fileleri delen golünüzden sonra ne hissettiniz?” diye sorardım.
-İlginç bir özelliğin: Çok meraklıyım
-En sevdiğin Türkçe ve İngilizce kelime: Bakarız, Okey
-Başın belada! Hangi dizi/film kahramanından yardım isterdin?: Superman
-İlham kaynağın: Ailem ve sevdiklerim
-Çocukken olmak istediğin meslek: Futbolcu
Favoriler
Teknoloji: Telefon
Mobil uygulama: Instagram
YouTube kanalı: Schalke 04
Oyun: Call of Duty
Film: Esaretin Bedeli
Dizi: Game of Thrones
Replik: Robert de Niro: “Are you talking to me?” (Taxi Driver)
Kitap: Suç ve Ceza
Aktris ve aktör: Meryl Streep, Kenan İmirzalıoğlu
Yönetmen: Christopher Nolan
Müzisyen: Sagopa Kajmer
Futbolcu: Ronaldinho
Hangisi?
Çay mı, kahve mi? Kahve
Gece mi, gündüz mü? Gece
Messi mi, Ronaldo mu? Ronaldo
Kitabını okumak mı, filmini izlemek mi? Filmini izlemek
Pizza mı, lahmacun mu? Lahmacun
Rap mi, rock mı? Rap
Lord of the Rings mi, Harry Potter mı? Lord of the Rings
Kurt adam mı, vampire mi? Kurt adam.