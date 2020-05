Gillette’in Türkiye’deki ilk marka yüzü olan genç yıldız Ozan Kabak, The BrandAge dergisine özel açıklamalarda bulundu.

Ozan Kabak; “Marka ile marka yüzünün, güçlü yanlarını ortaya koyarak projeler üretmesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Önümüzdeki yıla ertelense de EURO 2020 heyecanını yaşatacağımız ve gençlere odaklanacağımız dijital ve espor kurgularının olduğu işlerde bizi görebilirsiniz. İş birliğinin ardından gelen yorumlara baktım. Sağ olsunlar, birçok kişi beni kardeşi gibi görüyor ve bu da bana gurur veriyor. Beni gülümseten yorumlardan bir tanesi ise Fatih Terim’in yıllar önce oynadığı tıraş reklamından bir fotoğrafla birlikte yapılan ‘Hocasının izinde’ yorumu oldu.” dedi.

Hayat mottosunun ‘Ne olursa olsun gülümse ve hiçbir zaman pes etme’ olduğunu söyleyen yetenekli oyuncu ‘Packshot’ bölümünde özel hobileriyle ilgili soruları yanıtladı…

-Hayat Motton: Ne olursa olsun gülümse ve hiçbir zaman pes etme

-Sabahları kahve içmeden uyanamam.

-Bir film karakteri olsaydın: Chris Gardner - Umudunu Kaybetme

-Başarılı olacağından emin olsaydım keyif yapardım.

-Son güldüğün şey: Bir grup adamın yaptığı tabut dansı videoları

-Tarihten bir kişiye soru sorabilme fırsatın olsaydı? Metin Oktay’a “Fileleri delen golünüzden sonra ne hissettiniz?” diye sorardım.

-İlginç bir özelliğin: Çok meraklıyım

-En sevdiğin Türkçe ve İngilizce kelime: Bakarız, Okey

-Başın belada! Hangi dizi/film kahramanından yardım isterdin?: Superman

-İlham kaynağın: Ailem ve sevdiklerim

-Çocukken olmak istediğin meslek: Futbolcu

Favoriler

Teknoloji: Telefon

Mobil uygulama: Instagram

YouTube kanalı: Schalke 04

Oyun: Call of Duty

Film: Esaretin Bedeli

Dizi: Game of Thrones

Replik: Robert de Niro: “Are you talking to me?” (Taxi Driver)

Kitap: Suç ve Ceza

Aktris ve aktör: Meryl Streep, Kenan İmirzalıoğlu

Yönetmen: Christopher Nolan

Müzisyen: Sagopa Kajmer

Futbolcu: Ronaldinho

Hangisi?

Çay mı, kahve mi? Kahve

Gece mi, gündüz mü? Gece

Messi mi, Ronaldo mu? Ronaldo

Kitabını okumak mı, filmini izlemek mi? Filmini izlemek

Pizza mı, lahmacun mu? Lahmacun

Rap mi, rock mı? Rap

Lord of the Rings mi, Harry Potter mı? Lord of the Rings

Kurt adam mı, vampire mi? Kurt adam.