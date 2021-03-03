Devre arasındaki transfer döneminde Schalke 04'ten Liverpool'un kadrosuna katılan milli futbolcu Ozan Kabak, kulüpteki hedefleri, Premier Lig ve teknik direktörü Jurgen Klopp ile ilgili konuştu.

Liverpool'da mutlu olduğunu belirten Kabak, "Van Dijk ile birlikte oynamayı bekliyorum. Bana Liverpool'un savunmada nasıl oynadığı hakkında tavsiyelerde bulundu. Gerçekten iyi ve üst düzey bir insan, tıpkı yeteneği gibi" dedi.

Jurgen Klopp'u gururlandırmak için elinden geleni yaptığını dile getiren milli futbolcu, Premier Lig'in Bundesliga'dan daha zor bir lig olduğunu sözlerine ekledi.





İşte Ozan Kabak'ın açıklamaları;

"Van Dijk ile birlikte oynamayı bekliyorum. Bana Liverpool'un savunmada nasıl oynadığı hakkında tavsiyelerde bulundu. Onun gibi deneyimli birinin sözleri benim için çok değerli. Van Dijk'la tanıştım. Gerçekten iyi ve üst düzey bir insan, tıpkı yeteneği gibi. Bana futbolla ilgili pek çok tavsiye ve ipucu verdi. Umarım tedavisi bir an önce tamamlanır ve sahada bize yardımcı olur."

"Premier Lig başka bir seviye"

"Premier League, üst düzey bir lig. Bundesliga'da da oynanan futbol üst düzey ama Premier League başka bir seviye. Fiziğe dayalı futbol ön planda."

"Liverpool'da olduğum için mutluyum. Harika oyuncuları ve teknik direktörü var. Hala alışmaya çalışıyorum. Herkes bana karşı son derece iyi davranıyor. Böyle bir ortamın olması, her şeyi daha da kolaylaştırıyor."

"Sakatlara rağmen sahada 11 kişi bulunuyoruz ve kim oynarsa oynasın elinden gelenin en iyisini yapıyor. Bu forma için ve bu formayı kazanmak için savaşıyoruz. Diğerleri geri döndüğünde çok daha güçlü olacağız. "Beklenmedik sakatlıklar yaşadık. Bunun üstüne Klopp'un annesi, Alisson'un babası vefat etti. Hepimiz onlar için üzgünüz, maalesef hayatta böyle şeylerle karşılaşabiliyoruz."

"Klopp'u gururlandırmak istiyorum"

"Klopp için çok fazla bir şey söylemeye gerek yok, herkes onu biliyor. Bana karşı çok iyi ve sözleriyle, hareketleriyle bana güven veriyor. Onu gururlandırmak için elimden gelen her şeyi yapacağım."

"Liverpool'un geleneğinde daima kazanmak var. Biz her maçı kazanmak için oynuyoruz ve oynayacağız. Chelsea, yeni teknik direktörüyle iyi bir form yakaladı ama biz Liverpool'uz. Kazanmak için sahada olacağız."

"Şampiyonlar Ligi'ni izlemek istemiyoruz"

"Önümüzde zorlu bir Chelsea maçı var. Son maçlarda istemediğimiz sonuçlar elde ettik ama Sheffield'ı yendik. Bu maçı da kazanarak seriyi devam ettirmek istiyoruz."





"Liverpool her sene Şampiyonlar Ligi'nde oynamak zorunda. Gelecek sene, salı günleri televizyonun karşısında oturup Şampiyonlar Ligi maçlarını izlemek istemiyoruz. Bu yüzden oynadığımız her maçı kazanmalıyız."