Liverpool'daki geleceği belirsizliğini koruyan milli futbolcu Ozan Kabak ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

İngiliz basını 21 yaşındaki futbolcunun kesin olarak önümüzdeki sezon Liverpool'da futbol hayatına devam edeceğini ileri sürdü. Haberde Ozan'ın teknik ekibi ikna eden bir performans sergilediğinden ve bu yüzden Salzburg'tan Konate transfer edilmesine rağmen önümüzdeki sezon için 18 milyon euroluk satın alma opsiyonunun kullanılacağı belirtildi.









13 maçta forma giydi

Sezon ortasında Alman ekibi Schalke'den 18 milyon euro satın alma bedeli ile kiralanan Ozan Kabak, İngiliz ekibinde bu sezon 9 Premier Lig ve 3 Şampiyonlar Ligi olmak üzere 13 maçta yer aldı.