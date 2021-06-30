Genç savunmacı, geçtiğimiz sezon Premier Lig'de Liverpool formasıyla 9 maça çıktı.

İşte Ozan Kabak'ın veda mesajı:

"Sevgili Liverpool Ailesi,

Buraya geldiğim ilk günden itibaren bana göstermiş olduğunuz ilgii ve destek için teşekkür ederim.

Liverpool'da geçirdiğim dört ay boyunca kariyerim adına önemli bir tecrübe edindiğimi düşünüyorum. Hocam Jürgen Klıpp ve tüm takım arkadaşlarımdan çok şey öğrendim. Bu özel ailenin parçası olmak gurur vericiydi. Liverpool'da geçirdiğim süreyi bana yazdığınız beste ile, mutlu bir şekilde hatırlayacağım.

YNWA.

Ozan."







