Alman basının önde gelen gazetelerinden Bild, flaş bir habere imza attı. Bundesliga ekiplerinden Schalke’nin formasını giyen milli futbolcumuz için İngiltere Premier Lig’de 30 yıl aradan sonra şampiyonluğa uzanan Liverpool’un talip olduğu yazıldı. 45 milyon Euro’luk serbest kalma maddesi bulunan 20 yaşındaki stoper için kulübün koronavirüs nedeniyle yaşanan ekonomik krizden dolayı kolaylık sağlayacağı belirtildi. Buna göre Kırmızılılar, önümüzdeki günlerde Mavi-Beyazlı ekibin kapısını 35 milyon Euro’luk bir teklifle çalacak. Schalke Yönetimi’nin de bu teklife sıcak baktığı bildirildi.

Kloop hemen istiyor

Özellikle Merseyside temsilcisinin menaceri Kloop’un, Ozan Kabak’ı takımda görmeyi çok istediği edinilen bilgiler arasında yer alıyor. Kloop’un, takımdan ayrılan Lovren’in yerini doldurabilmek için milli futbolcunun bir an önce transfer edilmesini istediği de gelen haberler arasında yer alıyor. Ozan, bu sezon çıktığı 28 karşılaşmada 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.