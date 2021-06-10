Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Liverpool'da kiralık olarak geçiren milli futbolcumuz Ozan Kabak'ın talipleri artıyor.

İngiliz devinin henüz satın alma opsiyonunu kullanmadığı ve takımdaki geleceğinin hala belirsiz olduğu Ozan için iki Premier Lig ekibinin devrede olduğu öğrenildi. İngiliz basınından Caughtoffside.com'un Alman medyasından Sport 1'e dayandırdığı habere göre hem Leicester City hem de Newcastle United, 21 yaşındaki yıldız futbolcuyla ilgileniyor.





İlgili Haberler Son dakika! Galatasaray Aytaç Kara ve Alpaslan Öztürk transferini açıklıyor





Değeri 25 milyon euro

Haberde Schalke'nin şu ana kadar Kabak için yaptığı tüm teklifleri reddettiğini ve ülkesi için Euro 2020'deki performansının piyasa değerinde artış göreceğini umduğunu iddia ediliyor. Piyasa değeri 25 milyon euro olan Ozan Kabak'ın EURO 2020'da Türkiye ile başarılı bir performans sergilemesi durumunda değerinin artacağı konuşuluyor.

Bonservisi Schalke'de bulunan başarılı defans oyuncusu, Liverpool'da kiralık olarak oynadığı dönemde 13 maçta forma şansı buldu.