Alman ekibi Schalke'den, İngiliz devi Liverpool'a kiralanan Ozan Kabak, Premier Lig'in yapımcısına konuştu. Herkesin kendisine yardımcı olmaya çalıştığını dile getiren Milli futbolcumuz, "Liverpool'da olduğum için mutluyum. Böyle bir ortamın olması, her şeyi kolaylaştırıyor. Klopp bana güven veriyor, ben de onu gururlandırmak için her şeyi yapacağım" dedi.

'Devler Ligi'ni TV'den izlemeyeceğiz'

Liverpool'un hedeflerinden de bahseden 20 yaşındaki oyuncu, "Geleneği her daim kazanmak olan bir kulüpteyim. Gelecek sene, salı günleri televizyonun karşısında oturup Şampiyonlar Ligi maçlarını izlemek istemiyoruz. Bu yüzden oynadığımız her maçı kazanmalıyız" ifadelerini kullandı.