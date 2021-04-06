Liverpool'da forma giyen milli futbolcumuz Ozan Kabak, Şampiyonlar Ligi'ndeki Real Madrid maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

İşte Ozan Kabak'ın açıklamaları;

"Her sene orada oynamak benim de en büyük hedefim. Bu sene çeyrek finale kadar çıktık. İnşallah sonu final olur diyorum. Çok heyecanlıyım."

"Şampiyonlar Ligi, gerçekten dünyanın en iyi futbol organizasyonlarından biri. Orada oynamak benim için büyük bir gurur. Sonuçta dünyanın en iyi futbolcuları ve takımları orada mücadele ediyor."

"Türk taraftarlar daha ateşli"

"Şu ana kadar Almanya'da ve İngiltere'de oynadım. Türk futbolseverler kadar ateşli, kendi takımına bağlı ve içten seven başka futbol seyircisi görmedim."

En büyük hayalini açıkladı

"Adım adım bakmak gerekiyor ama finalde İstanbul'da oynayıp o kupayı kaldırmak benim için çok büyük bir hayal. İnşallah gerçekleşir."

"Çok güzel bir tesadüf"

"İstanbul, benim büyüdüğüm ve ilk profesyonel maça çıktığım şehir. Finalin İstanbul'da olması ve bizim de çeyrek finalde olmamız, benim için çok güzel bir tesadüf. Finalin orada olması, bana ayrı bir motivasyon sağlıyor."







