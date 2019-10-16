Ozan Kabak hedef tahtasında! Schalke 04 açıkladı

A Milli Takım futbolcularının Arnavutluk ve Fransa maçlarında verdikleri asker selamı Avrupalıları rahatsız etmeye devam ediyor. Yurt dışında forma giyen Türk oyunculardan Merih Demiral, Cengiz Ünder ve Hakan Çalhanoğlu'na yapılan saldırıların ardından şimdi de Galatasaray'ın altyapısından yetişen Ozan Kabak hedef tahtasına oturtuldu.

Schalke 04 yönetimi, Fransa ile Paris'te 1-1 berabere kaldığımız mücadelenin ardından tribünlere asker selamı veren futbolcular arasında yer alan 19 yaşındaki stoper hakkında Almanların en yüksek tirajlı gazetesi Bild'e yaptığı açıklamada "Ozan ile bu meseleyi konuşarak kendi içimizde çözeceğiz. Schalke 04 olarak Suriye'deki olaylar hakkındaki bu tip sembolik hareketlerle aramıza mesafe koyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan genç savunmacının takım arkadaşı olan ve seçimini milli takım tercihini Almanya'dan yana kullanan Suat Serdar da konuyla ilgili olarak basın mensuplarına verdiği demeçte "Şu an için söyleyebileceğim tek şey hepimizin savaşa karşı olduğu. Ozan'ı bir süredir tanıyorum. Hepimiz onun savaşa karşı olduğunu ve kötü niyetli olmadığını biliyoruz." sözlerini kullanarak Barış Pınarı Harekatı'nı "savaş" olarak niteledi.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler