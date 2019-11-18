Ozan Kabak: Gol atacaktım ancak bu kez olmadı

A Milli Futbol Takımımız, EURO 2020 Elemeleri H Grubu’ndaki son maçında deplasmanda karşılaştığı Andorra’yı Enes Ünal’ın golleriyle 2-0 mağlup etti ve İzlanda maçı sonrası finallere katılmayı garantilediği eleme grubunu ikinci sırada tamamladı.

Karşılaşmanın ardından Milli Takımımızın genç savunmacısı Ozan Kabak, yayıncı kuruluşun sorularını yanıtladı.

İşte genç savunmacının maç sonu açıklamaları:

"Öncelikle finallere gittiğimiz için çok mutlu ve gururluyum. Maça gelirsek zorlu bir havada ve zeminde oynadık ancak 2-0 galip ayrıldık. Gol atacaktım ancak bu kez olmadı, inşallah ileride daha önemli goller atarım."