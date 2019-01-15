Ozan Kabak Galatasaray'ı ikiye böldü

Fatih Terim, 18 yaşındaki Ozan Kabak'ı Stuttgart’ın 11 milyon Euro'luk teklifine rağmen takımda tutmak istiyor. Ancak yönetim, Terim'in tam tersi düşüncesinde.

15 Ocak 2019, Salı 05:56
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Ozan Kabak Galatasaray'ı ikiye böldü

Stuttgart’ın Ozan Kabak için yaptığı 11 milyon Euro’luk teklif hâlâ masada duruyor. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 18 yaşındaki futbolcunun kesinlikle sezon sonuna kadar takımda kalmasını istiyor. Ancak yönetim, transfer çalışmalarında daha rahat hareket edebilmek için, bu teklifi kabul etmekten yana.

Bu nedenle, Alman kulübüne henüz cevap verilmedi. Dolayısıyla teknik heyet ile yönetim arasında bir anlaşmazlık söz konusu. Sürecin en az hasarla nasıl atlatılacağı ise merakla bekleniyor.

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