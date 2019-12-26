Ozan Kabak, Galatasaray antrenmanında
Galatasaray altyapısında yetişen ve kariyerini Almanya’nın Schalke 04 takımında sürdüren milli oyuncu Ozan Kabak, sarı kırmızılı takımın antrenmanını ziyaret ederek teknik direktör Fatih Terim’e ve eski takım arkadaşlarına başarılar diledi.
Altyapısından yetiştiği Galatasaray’dan, 11 milyon Euro’ya Stuttgart’a, oradan da 15 milyon Euro’ya Schalke 04’e transfer olan 19 yaşındaki stoper Ozan Kabak, dün Florya’daydı.
Genç futbolcu, Galatasaray U19 takımının, Alanyaspor ile oynadığı karşılaşmayı izledi ve eski arkadaşlarıyla hasret giderdi.