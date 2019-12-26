Ozan Kabak, Galatasaray antrenmanında

Altyapısından yetiştiği Galatasaray’dan, 11 milyon Euro’ya Stuttgart’a, oradan da 15 milyon Euro’ya Schalke 04’e transfer olan 19 yaşındaki stoper Ozan Kabak, dün Florya’daydı.

Genç futbolcu, Galatasaray U19 takımının, Alanyaspor ile oynadığı karşılaşmayı izledi ve eski arkadaşlarıyla hasret giderdi.

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